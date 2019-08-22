Экономика

14:19 22.08.2019

Банки Украины за 7 мес. увеличили чистую прибыль в 3,7 раза

1 мин читать
Банки Украины за 7 мес. увеличили чистую прибыль в 3,7 раза

Платежеспособные банки Украины за январь-июль 2019 года получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил Национальный банк Украины в четверг.

Согласно его данным, доходы банков в текущем году выросли на 30% – до 141,4 млрд грн, тогда как расходы - на 6%, до 104,7 млрд грн.

С учетом ранее обнародованных данных, в июле чистая прибыль украинских банков выросла в 3,8 раза – до 5,69 млрд грн: доходы увеличились на 23,1% – до 20,34 млрд грн при сокращении расходов на 2,5% – до 14,65 млрд грн.

Теги: #нбу #банки #банки_украины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 17.08.2019
ВБ поддерживает принципиальную позицию НБУ при утверждении набсоветов госбанков

ВБ поддерживает принципиальную позицию НБУ при утверждении набсоветов госбанков

12:40 17.08.2019
Решение НБУ о дисквалификации пяти членов набсовета Ощадбанка - вызов реформе корпоративного управления госбанков – заявление

Решение НБУ о дисквалификации пяти членов набсовета Ощадбанка - вызов реформе корпоративного управления госбанков – заявление

13:34 16.08.2019
НБУ обеспокоен продлением контракта с главой правления Ощадбанка без конкурса

НБУ обеспокоен продлением контракта с главой правления Ощадбанка без конкурса

13:23 16.08.2019
НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка

НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка

12:29 15.08.2019
НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

16:24 14.08.2019
Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

18:28 13.08.2019
РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

14:24 13.08.2019
НБУ подал встречный иск к Коломойскому

НБУ подал встречный иск к Коломойскому

15:34 12.08.2019
Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

17:52 07.08.2019
НБУ отозвал у финансовой компании "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций

НБУ отозвал у финансовой компании "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" предложил населению купить до 25 тыс. куб. м газа по текущей низкой цене с использованием до весны

Герус прогнозирует снижение цен на э/э для небытовых потребителей на 10-11%

Министр энергетики настаивает на поставках "Нафтогазом" газа на Луганскую ТЭС по спеццене

Украинская энергосистема может функционировать без поставки российского ядерного топлива - Насалик

Насалик призвал промпотребителей через суд требовать от "Укрэнерго" возмещения переплат за передачу э/э по новому тарифу

ПОСЛЕДНЕЕ

Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

"Энергоатом" и канадская Cameco подписали меморандум о сотрудничестве

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

АМКУ оштрафовал на 2,35 млн грн участника тендера на закупку запчастей для вагонов "Укрзализныци"

Глава "Укравтодора" за привлечение средств Таможенного эксперимента на строительство мостового комплекса в Запорожье

Арбитражный суд Москвы отложил дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа на 18 ноября

Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

Кабмин одобрил EUR52 млн кредита ЕБРР для "Укргазвыдобування" под госгарантии

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза авто на еврономерах вступили в силу с 22 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА