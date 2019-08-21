Кабмин сократил до 30% долю местных бюджетов в софинансировании для обеспечения временным жильем переселенцев

Кабинет министров Украины сократил до 30% долю местных бюджетов в софинансировании для обеспечения временным жильем переселенцев и обустройства центров предоставления административных услуг на Донбассе.

"По инициативе МинВОТ правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПЛ и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70% - из государственного бюджета, 30% - из местного бюджета. До этого бюджетная программа такого софинансирования действовала в соотношении 50/50, то есть размер софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета уменьшился с 50 до 30%", - сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Ожидается, что реализация документа даст возможность участия большего количества громад в этой программе, что в свою очередь поможет обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания и упростит доступ к получению административных услуг для населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных на линии разграничения и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.