Экономика

18:40 20.08.2019

Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $59,36 за баррель

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Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $59,36 за баррель

 Цены на нефть усилили снижение на торгах во вторник на заявлениях госсекретаря США Майка Помпео относительно Китая.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК во вторник составила $59,36 за баррель, что на $0,38 (0,64%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь, торги которыми завершаются во вторник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,46 (0,82%) - до $55,75 за баррель. Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы на WTI упали в цене на $0,49 (0,87%) - до $55,65 за баррель.

Помпео подлил масла в огонь торгового спора Вашингтона и Пекина, заявив в интервью CNBC, что Huawei Technologies и другие китайские компании являются угрозой для национальной безопасности США.

Теги: #цены #нефть
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