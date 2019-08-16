Экономика

13:34 16.08.2019

НБУ обеспокоен продлением контракта с главой правления Ощадбанка без конкурса

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НБУ обеспокоен продлением контракта с главой правления Ощадбанка без конкурса

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без проведения конкурса, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению регулятора, статьей 7 закона "О банках и банковской деятельности", предусмотрен конкурсный порядок назначения председателя правления.

"Принятый ВРУ в 2018 году закон о повышении уровня корпоративного управления государственных банков должен был привести принципы и механизмы их управления в соответствие с лучшими международными стандартами и в результате повысить конкурентоспособность и эффективность самих банков... Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность главы правления, что, вне сомнения, является прерогативой набсовета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены", – цитирует пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

Как отмечается в сообщении, свою позицию по процедуре назначения главы правления Ощадбанка регулятор доведет до Кабинета Министров Украины в установленном порядке.

Теги: #нбу #контракт #пышный #ощадбанк
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