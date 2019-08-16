Норвежская NBT приступила к реализации 2-й очереди ветропарка "Зофия" в Запорожской области

ООО "Азовпромэнерго" приступила к реализации 2-й очереди ветропарка "Зофия" мощностью 300 МВТ на территории Якимовского района Запорожской обл., сообщается на сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках реализации проекта рассматриваются 80 участков для установки до 72 ветроэлектроустановок (ВЭУ) мощностью от 4,5 до 6,0 МВт каждая. Высота башни - до 130 м, диаметр ротора - от 145 м до 170 м в зависимости от производителя и модели оборудования.

Ожидается, что ежегодно 2-я очередь ВЭС будет производить около 1,2 млн МВт-ч э/э.

Строительство ВЭС "Зофия 2" будет осуществляться отдельными очередями. Общая мощность ветропарка "Зофия" составит 750 МВт.

Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮ), "Азовпромэнерго" принадлежит East Renewable Zofia, а руководителем компании является собственник венчурного инвестиционного Фонда финансовых стратегий Андрей Жовнер.

Кроме того, на сайте ЕГРЮ указано, что компании East Renewable Zofia также принадлежит "Азовинвестпром", который занимается реализацией первой очереди ветропарка. Однако в феврале 2019 года сообщалось, что 82% капитала "Азовинвестпрома" приобрела норвежская NBT.

NBT подписала инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка на 750 МВт (Акимовский р-н Запорожской обл.) 23 января текущего года в Давосе.