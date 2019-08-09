Экономика

11:52 09.08.2019

Rauta намерена заняться строительством зданий класса СС2 и СС3

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Rauta намерена заняться строительством зданий класса СС2 и СС3

ООО "Раута Груп" (ТМ Rauta, Киев), занимающаяся проектированием и монтажом быстровозводимых зданий (БМЗ), получила лицензию на выполнение строительных работ со средним и значительным классом последствий (СС2, СС3).

"Получение лицензии стало логическим продолжением развития компании в поставках строительных материалов и предоставлении услуг самого высокого качества", - цитируется в сообщении компании директор и владелец Rauta Андрей Озейчук.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время компания занимается поставкой фасадов, каркасов и сэндвич-панелей, а также проектированием и монтажом быстровозводимых зданий.

ООО "Раута Груп" создано в 2014 году, основным видом деятельности является оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% уставного капитала компании является Андрей Озейчук.

Размер уставного капитала – 388,6 тыс грн.

Теги: #раута_груп #строительство
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