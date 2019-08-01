BASF рассматривает возможность производства СЗР в Украине

BASF Украина рассматривает возможность производства в Украине средств защиты растений на основе исходных компонентов совместно с местными компаниями, сообщил руководитель департамента Agricultural Solutions BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа Андрей Касьян.

"В Украине появляются компании, которые занимаются формуляцией средств защиты растений, это не полный цикл производства, определенные компоненты доставляются. Компания BASF всерьез рассматривает такой проект. Как только мы увидим, что компании, которые занимаются формуляцией пестицидов в Украине, соответствуют нашим стандартам, как только мы психологически сможем поставить на продукт такого производства печать "сделано BASF", так сразу начнем производить препараты в Украине", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По словам Касьяна, рост продаж продукции BASF в Украине по направлению Agricultural Solutions в первом полугодии 2019 года составил 16% в денежном выражении.

В следующем году компания планирует представить на рынке два новых решения: фунгицид "Приаксор" и усовершенствованный гербицид "Стеллар Плюс".

Кроме того, BASF выходит на рынок семян подсолнечника, компания заключила дистрибьюторский договор с компанией-производителем Euralis Semences. Первый выход гибридного подсолнечника запланирован на 2020 году.

BASF - ведущий мировой производитель средств защиты растений. Продуктовый портфель состоит из шести сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2018 года объем продаж BASF составил EUR63 млрд. Акции BASF торгуются на фондовых биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха (BAS). BASF работает в Украине с 1992 года. Контролирует четыре агроцентра, имеет один склад.