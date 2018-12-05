BASF в 2023-2025гг презентует в Украине новый фунгицид Revysol

Концерн BASF, ведущий мировой производитель химических средств, начал производство инновационного фунгицида Revysol.

Согласно пресс-релизу компании, первое появление препарата на мировых рынках ожидается в 2019-2020 гг., его выход на рынке Украины ожидается в 2023-2025 гг.

"Revysol - фунгицид, который будет производиться в Ганнибале, США. Препарат появится на мировых рынках в 2019-2020 гг. после получения регистрации. Благодаря инвестициям в двузначную сумму миллионов евро, BASF расширил существующую систему производства для создания нового действующего вещества", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что "потенциал пиковых продаж Revysol измеряется в более чем EUR1 млрд". BASF подала заявку на регистрацию этого фунгицида Revysol в 60 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки более чем для 40 сельскохозяйственных культур.

"Запатентованная формуляция была разработана согласно высокому уровню нормативных стандартов, чтобы продемонстрировать эффективное действие и селективность к широкому диапазону полевых и специальных культур. Revysol будет доступен в адаптированных формуляциях для аграриев всего мира, что позволит им лучше защищать свои культуры в различных условиях", - указали в компании.

Концерн BASF – крупнейший производитель химических средств. Продуктовый портфель состоит из пяти сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, а также нефть и газ. BASF работает в Украине с 1992 года. Контролирует четыре агроцентра, имеет один склад.