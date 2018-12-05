Экономика

17:31 05.12.2018

BASF в 2023-2025гг презентует в Украине новый фунгицид Revysol

1 мин читать
BASF в 2023-2025гг презентует в Украине новый фунгицид Revysol

Концерн BASF, ведущий мировой производитель химических средств, начал производство инновационного фунгицида Revysol.

Согласно пресс-релизу компании, первое появление препарата на мировых рынках ожидается в 2019-2020 гг., его выход на рынке Украины ожидается в 2023-2025 гг.

"Revysol - фунгицид, который будет производиться в Ганнибале, США. Препарат появится на мировых рынках в 2019-2020 гг. после получения регистрации. Благодаря инвестициям в двузначную сумму миллионов евро, BASF расширил существующую систему производства для создания нового действующего вещества", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что "потенциал пиковых продаж Revysol измеряется в более чем EUR1 млрд". BASF подала заявку на регистрацию этого фунгицида Revysol в 60 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки более чем для 40 сельскохозяйственных культур.

"Запатентованная формуляция была разработана согласно высокому уровню нормативных стандартов, чтобы продемонстрировать эффективное действие и селективность к широкому диапазону полевых и специальных культур. Revysol будет доступен в адаптированных формуляциях для аграриев всего мира, что позволит им лучше защищать свои культуры в различных условиях", - указали в компании.

Концерн BASF – крупнейший производитель химических средств. Продуктовый портфель состоит из пяти сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, а также нефть и газ. BASF работает в Украине с 1992 года. Контролирует четыре агроцентра, имеет один склад.

Теги: #basf
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

BASF инвестирует EUR2 млн в завод по производству добавок в бетон в Обухове

BASF завершил процесс покупки активов Bayer

"Укргазвыдобування" и немецкая BASF подписали трехлетний контракт на поставку присадок для топлива Shebel

BASF подписала соглашение с Bayer о приобретении части бизнеса на EUR1,7 млрд

Еврокомиссия в понедельник одобрила сделку BASF и Bayer на $1,7 млрд

BASF создал "Клуб новаторов агробизнеса"

BASF ведет переговоры о покупке еще одной части бизнеса Bayer

Bayer ведет эксклюзивные переговоры с BASF о продаже бизнеса в овощном семеноводстве

BASF повысила прибыль в полтора раза в 2017 году

BASF увеличила в III квартале чистую прибыль на 50%

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $62,72 за баррель

Судозавод "Океан" готовит программу сотрудничества с европейскими инвесторами по организации полнокомплектного крупнотоннажного судостроения в Украине

Кабмин поддержал инициативу МЭРТ о выборе нового исполнителя оборонной госпрограммы "корвет"

УКАБ совместно с другими членами Общественной коалиции обратились с заявлением против продления моратория на землю

Кабмин намерен предложить Раде увеличить на 10 млрд грн финансирование пенсий в 2018г

УЗА отмечает наличие положительных предпосылок для отмены требования Индонезии о термообработке украинской пшеницы

Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2019

Урожай сахсвеклы в 2018г в Украине сократился на 1 млн тонн

"Галнафтогаз" готов к покупке отдельных АЗС сети WOG

Нацкомфинуслуг намерена в 2019г пересмотреть требования к перестрахованию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА