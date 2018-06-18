Экономика

12:06 18.06.2018

"Укргазвыдобування" и немецкая BASF подписали трехлетний контракт на поставку присадок для топлива Shebel

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"Укргазвыдобування" и немецкая BASF подписали трехлетний контракт на поставку присадок для топлива Shebel

ПАО "Укргазвыдобування" и немецкий химический концерн BASF подписали трехлетний контракт на поставку присадок для топлива Shebel, сообщила пресс-служба "Укргазвыдобування".

В рамках контракта будут поставляться два специально разработанных пакета: Keropur 3802 Shebel и Keropur DP Shebel.

Пакет присадок для бензинов с модификатором трения Keropur 3802 Shebel необходим для получения топлива с высокими очистительными свойствами, пакет присадок для дизельного топлива Keropur DP Shebel – также имеет хорошие очистные свойства, снижает пенообразование и повышает цетановое число.

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"Пакеты присадок позволят экономить топливо, имеют хорошие антикоррозионные свойства и снижают износ двигателя", - резюмируют в пресс-службе "Укргазвыдобування".

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. Шебелинский ГПЗ с 2018 полностью перешел на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5.

Теги: #контракт #топливо #укргазвыдобування #basf
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