"Укрэнерго" оплатило "Гарантированному покупателю" 454 млн грн для расчетов по "зеленому" тарифу

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" оплатило ГП "Гарантированный покупатель" 454 млн грн для компенсации расходов на покупку электроэнергии, произведенной по "зеленому" тарифу, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, это составляет около 30% от общей прогнозируемой суммы долга за июль в размере 1,58 млрд грн.

В НЭК напомнили, что такая ситуация сложилась в связи с приостановкой в судебном порядке новых тарифов компании. В этой связи "Укрэнерго" выставляло счета по договорам за свои услуги по старым тарифам (5,74 коп./кВт-ч), но рекомендовало их оплачивать по новым (передача – 347,43 грн/МВт-ч, диспетчеризация - 8,9 грн/МВт-ч). Это привело к неравномерной оплате услуг НЭК и накоплению задолженности.

Рост тарифа "Укрэнерго" связан с включением в него средств на покупку электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях, а также возложением на компанию специальных обязательств в виде компенсации для "зеленых", тогда как ранее эти расходы были зоной ответственности ГП "Энергорынок".

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 27 июня по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов на передачу э/э "Укрэнерго". 30 июля Окружной админсуд отказал НЗФ. Заседание шестого апелляционного админсуда Киева по делу назначено на 21 августа.

Недовольство ферросплащиков, в себестоимости производства которых э/э занимает значительную долю, связано с увеличением цен на э/э после запуска нового рынка. Основной причиной происходящего является возложение Кабинетом министров на "НАЭК "Энергоатом" специальных обязательств продавать 75% выработки ГП "Гарантированный покупатель", еще 15% - "Укрэнерго" и операторам систем распределения (облэнерго) для покрытия технологических расходов в сетях. Оставшиеся 10% "Энергоатом" ожидаемо продает на рынке "на сутки вперед", где цены выше, чем на рынке двухсторонних договоров.

В результате промышленность не может купить по прямым договорам дешевую атомную электроэнергию, приобретая ее у тепловой генерации.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.