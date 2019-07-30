Экономика

13:45 30.07.2019

Nintendo сократила прибыль в I финквартале, несмотря на рост продаж приставок Switch

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Nintendo сократила прибыль в I финквартале, несмотря на рост продаж приставок Switch

Производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. сократил чистую и операционную прибыль в первом квартале 2019-2020 финансового года, несмотря на увеличение продаж приставок Switch.

Как говорится в отчетности Nintendo, чистая прибыль в апреле-июне рухнула на 45,8%, до 16,6 млрд иен ($152,9 млн).

Операционная прибыль в минувшем квартале сократилась на 10,2% и составила 27,43 млрд иен.

Квартальная выручка выросла на 2,3%, до 172,11 млрд иен.

Аналитики в среднем ожидали операционную прибыль компании на уровне 36,6 млрд иен при выручке в 194,4 млрд иен.

Продажи консолей Nintendo Switch, флагманского продукта компании, в минувшем квартале составили 2,13 млн единиц, увеличившись с 1,88 млн за тот же квартал прошлого года.

Компания по-прежнему ожидает, что в текущем фингоду ее операционная прибыль вырастет на 4%, до 260 млрд иен. Также Nintendo рассчитывает увеличить выручку на 4%, до 1,25 трлн иен, и получить чистую прибыль в размере 180 млрд иен (-7%).

Акции Nintendo во вторник подорожали на 0,7%. С начала года капитализация компании подскочила почти на 40%, до 4,8 трлн иен ($44,21 млрд).

Теги: #финрезультат #nintendo
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