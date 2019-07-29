Экономика

16:06 29.07.2019

Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

1 мин читать
Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

Инвесторы из Китая обратились в Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) с просьбой подобрать потенциальные проекты в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба УСПП по итогам встречи президента союза Анатолия Кинаха с представителями Китайской ассоциации предприятий в понедельник.

При этом, отмечается в сообщении, китайские инвесторы в первую очередь проявили интерес к инвестированию в инфраструктурные и ИТ-проекты.

"Поле для реализации инвестиционных проектов (в Украине – ИФ) на самом деле очень широкое. Прежде всего, это инфраструктура, сфера энергосбережения, утилизации бытовых отходов и т.д.", - цитирует пресс-служба УСПП Кинаха.

Кроме того, он добавил, что украинский бизнес может также предложить партнерам выгодные проекты в транспортном машиностроении, авиастроении, а также ракетно-космической сфере.

"Стороны договорились обмениваться деловой информацией. УСПП поспособствует нахождению проектов для инвестиций в Украину и может консультировать в ходе их реализации", - говорится в сообщении.

Китайская делегация была представлена 10 инвесторами из разных отраслей, среди которых директора компаний Shandog Kunlun Road and Bridge Engineering Co. Ltd., Zhuhai Henglong Real Estate Co. Ltd., Tongling Huacheng и др.

Теги: #успп #украина #инфраструктура #инвестиции #китай #ит_сфера
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 29.07.2019
Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

13:45 29.07.2019
Кратковременные дожди с грозами идут в Украину

Кратковременные дожди с грозами идут в Украину

13:29 29.07.2019
Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии до исторического максимума в июне

Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии до исторического максимума в июне

11:15 29.07.2019
Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ и содействие оккупации Россией Крыма

Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ и содействие оккупации Россией Крыма

17:32 28.07.2019
В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

10:52 28.07.2019
Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

10:23 28.07.2019
Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

09:51 28.07.2019
В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

09:24 28.07.2019
Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

08:26 28.07.2019
На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ рекомендует АМПУ начать дноуглубление в морпорту "Южный"

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

Чистая прибыль ПроКредит Банка в I пол.-2019 выросла на 2,6%

"Украинская биржа" допустила к торгам акции Apple и евробонды Украины-2032

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

Луганская ТЭС из-за дефицита угля перешла на газ

Нацкомфинуслуг зарегистрировала новую страховую компанию

"Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго"

Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА