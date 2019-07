Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

Инвесторы из Китая обратились в Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) с просьбой подобрать потенциальные проекты в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба УСПП по итогам встречи президента союза Анатолия Кинаха с представителями Китайской ассоциации предприятий в понедельник.

При этом, отмечается в сообщении, китайские инвесторы в первую очередь проявили интерес к инвестированию в инфраструктурные и ИТ-проекты.

"Поле для реализации инвестиционных проектов (в Украине – ИФ) на самом деле очень широкое. Прежде всего, это инфраструктура, сфера энергосбережения, утилизации бытовых отходов и т.д.", - цитирует пресс-служба УСПП Кинаха.

Кроме того, он добавил, что украинский бизнес может также предложить партнерам выгодные проекты в транспортном машиностроении, авиастроении, а также ракетно-космической сфере.

"Стороны договорились обмениваться деловой информацией. УСПП поспособствует нахождению проектов для инвестиций в Украину и может консультировать в ходе их реализации", - говорится в сообщении.

Китайская делегация была представлена 10 инвесторами из разных отраслей, среди которых директора компаний Shandog Kunlun Road and Bridge Engineering Co. Ltd., Zhuhai Henglong Real Estate Co. Ltd., Tongling Huacheng и др.