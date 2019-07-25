Экономика

11:14 25.07.2019

Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

1 мин читать
Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

Южнокорейская Samsung Electronics Co. пообещала в сентябре 2019 года начать продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold, отложенные ранее из-за выявленных проблем.

Выход этой модели на рынок изначально был запланирован на 26 апреля, однако специалисты, получившие тестовые модели Galaxy Fold заблаговременно, обнаружили ряд проблем.

Смартфон представляет собой карманное устройство, которое может раскрываться в планшет. В ходе тестирования эксперты выявили проблемы экрана на месте сгиба, а некоторые просто удалили верхний слой экрана, посчитав его защитной пленкой.

Samsung сообщила в четверг, что устранила обнаруженные проблемы, укрепив верхний слой экрана, добавив ему дополнительную защиту, а также укрепив механизм раскладывания.

Компания не уточнила, на каких рынках начнутся продажи Galaxy Fold в сентябре. Предполагаемая цена устройства составляет около $2000.

Samsung возлагала большие надежды на Galaxy Fold, рассчитывая, что выпуск устройства со складным экраном укрепит ее статус инновационной компании, пишет The Wall Street Journal.

Китайская Huawei ранее также представила смартфон со складным экраном, однако, с учетом ограничений, действующих в отношении компании в США, Galaxy Fold может получить более широкое распространение.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,7% по итогам торгов в Сеуле в четверг.

Теги: #samsung #смартфон #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 24.07.2019
Продажи новостроек в США в июне выросли на 7%, не оправдав прогнозов

Продажи новостроек в США в июне выросли на 7%, не оправдав прогнозов

17:07 23.07.2019
Продажи домов на вторичном рынке в США упали сильнее прогнозов в июне

Продажи домов на вторичном рынке в США упали сильнее прогнозов в июне

17:50 08.05.2019
Google представила новую версию умного дисплея для дома

Google представила новую версию умного дисплея для дома

17:20 23.04.2019
Продажи новостроек в США неожиданно выросли в марте до максимума за 16 месяцев

Продажи новостроек в США неожиданно выросли в марте до максимума за 16 месяцев

09:45 23.04.2019
Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

09:39 23.04.2019
Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

18:16 05.03.2019
Снижение нормы обязательной продажи экспортной выручки до 30% в краткосрочном периоде существенно не повлияет на объемы продаж валюты на межбанке - банкиры

Снижение нормы обязательной продажи экспортной выручки до 30% в краткосрочном периоде существенно не повлияет на объемы продаж валюты на межбанке - банкиры

00:06 21.02.2019
Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

16:19 05.02.2019
"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

"Метинвест-СМЦ" намерен в 2019г нарастить продажи в Украине на 4-5%

14:12 01.02.2019
Altria прогнозирует дальнейшее падение продаж сигарет, делает ставку на электронные устройства

Altria прогнозирует дальнейшее падение продаж сигарет, делает ставку на электронные устройства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" почти на 1,5 млрд грн

Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Авиакомпании-резиденты аэропорта "Борисполь" - против передачи прав работы с грузами частному инвестору грузотерминала

"Винд Солар Энерджи" намерена построить ВЭС 57 МВт в Житомирской области

SoftBank Group может вложить $40 млрд в новый инвестфонд, заручилась поддержкой Apple, Goldman

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА