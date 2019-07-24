Кабмин увеличил долю ЕСВ для ФССУ до 14%

Кабинет министров Украины утвердил изменения в пропорции распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Согласно сообщению, размер доли ЕСВ на август 2019 года, направляемой на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве, установлен на уровне 14,2464% .

Указанные изменения внесены с целью частичной стабилизации финансового состояния фонда в условиях роста расходов на материальное обеспечение и страховые выплаты.

Кроме того, Кабмин предусмотрел увеличение доли ЕСВ для ФССУ с 1 января 2020 года на 0,1968% - до 9, 5727%.