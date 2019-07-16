Размещение "Нафтогазом" евробондов позволит выполнить решение Кабмина по выплате дивидендов в полном объеме - Коболев

Успешное размещение евробондов НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму свыше $1 млрд позволит компании как приобрести необходимые объемы природного газа для его закачки в подземные хранилища, так и направить в государственный бюджет всю сумму дивидендов.

"Мы ожидаем получение средств на счета компании или в пятницу, или в понедельник. Это позволит нам выполнить все задачи, которые правительство поставило перед "Нафтогазом", - сказал глава НАК Андрей Коболев в эфире "Радио НВ" во вторник вечером.

Он также сообщил, что после размещения к "Нафтогазу" обратились несколько банков с предложением предоставить кредиты по похожим процентным ставкам.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

Ранее НАК заявил о необходимости срочного привлечении средств для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах – 20 млрд куб. м, что быть готовым к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.