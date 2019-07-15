"Азовсталь" после ЧП на миксере работает в штатном режиме

На металлургическом комбинате "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.), входящем в группу "Метинвест", после выполнения 12 июля технологической операции металлургического цикла произошел прогар миксера №1 в конвертерном цехе предприятия.

"Жидкий чугун, который находился в миксере, разлился на технологическую площадку. На место незамедлительно прибыли пожарные расчеты и сотрудники предприятия, которым удалось быстро ликвидировать последствия инцидента. Жертв и пострадавших нет, цех продолжает свою работу в штатном режиме", - сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

При этом отмечается, что прогар миксера не окажет влияния на окружающую среду и производственные процессы комбината. В настоящее время используется резервный способ доставки чугуна из доменного в конвертерный цех и миксер №2.

На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, подсчитает ущерб и разработает план поддержания производственных мощностей.

Ранее группа "Метинвест" заявила о модернизации доменного производства на "Азовстали" для снижения потребления газа и выбросов в атмосферу, с этой целью на комбинате останавливают две доменные печи: ДП №5 выводится из эксплуатации, а ДП №6 капитально отремонтируют. При этом отмечалось, что нагрузка по выпуску чугуна ляжет на модернизированную ДП №3, которую запустят в ближайшее время.

Доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии – 2030, которая включает в себя реализацию ряда экологических мер. Так, капремонт ДП-6 позволит повысить ее эффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%. После строительства на ДП №6 установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) все домны на "Азовстали" будут оборудованы этой технологией.

Нагрузку по производству чугуна на "Азовстали" перенесут на доменную печь №3, модернизация которой завершается. Ремонт позволит повысить мощность домны в два раза – до 1,3-1,6 млн тонн в год и снизить себестоимость производства, сократив расход кокса. Строительство ПУТ на доменной печи даст возможность снизить потребление природного газа. После реконструкции системы аспирации и перехода на замкнутый контур охлаждения печи выбросы пыли сократятся на 64%.

Инвестиции в модернизацию составили более $145 млн. Новое оборудование позволит ДП №3 стать одной из самых экологически чистых в Украине.

"Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В первом квартале 2019 года группа получила $2,9 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 15%.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".