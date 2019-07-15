Экономика

11:48 15.07.2019

АМПУ считает отчисление 90% дивидендов ставящим под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах

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АМПУ считает отчисление 90% дивидендов ставящим под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах

Администрация морских портов Украины заявила, что сохранение для нее ставки дивидендов на уровне 90% приведет к снижению инвестиций в развитие портовой инфраструктуры в 2,6 раза что, соответственно, поставит под угрозу реализацию крупных инвестпроектов в портах.

Об этом руководитель портовой администрации Райвис Вецкаганс заявил во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Одессу 13 июля 2019 года, сообщается на сайте АМПУ.

По предварительным расчетам, отчисление АМПУ 90% прибыли в бюджет приведет к тому, что капитальные инвестиции предприятия в развитие 13 украинских портов в 2020 году сократятся до 0,5 млрд грн тогда как в 2018 году, когда размер дивидендов был 50%, несмотря на снижение портовых сборов на 20%, в развитие портовой инфраструктуры было вложено 1,3 млрд грн.

По мнению АМПУ, сокращение инвестиций в портовую инфраструктуру со стороны госпредприятия негативно скажется на привлечении частных инвестиций в отрасль.

"Сейчас между АМПУ и бизнесом заключено меморандумов и соглашений по развитию портовой инфраструктуры, на сумму свыше 30 млрд грн. На каждую гривню, вложенную АМПУ, приходится, в среднем, 5 гривень частных инвестиций. Однако, без проведения госпредприятием реконструкции причалов и дноуглубления, вложения стивидоров в строительство новых терминалов не будут иметь смысла. Они просто не смогут обеспечить использование новых мощностей на старых причалах и глубинах", - отмечается в сообщении.

Вецкаганс также отметил, что решение проблемных вопросов, препятствующих развитию портовой отрасли Украины, во многом зависит от принятия ключевых законопроектов и нормативных актов.

Руководитель АМПУ обратился к президенту с просьбой оказать содействие в принятии новым составом парламента следующих законопроектов: "О концессии", "О развитии морехозяйственного комплекса", а также в утверждении Кабинетом министров нормативных актов, которые должны урегулировать ситуацию с экологическими проверками в портах: "Порядок взаимодействия при выявлении загрязнений", "Порядок забора проб" и "Порядок расчета ущерба нанесенного экологии".

Проблему взаимодействия портовиков с экологами также поднял в своем сообщении на странице в Facebook соучредитель крупнейшего украинского частного стивидора ТИС Андрей Ставницер.

"Шота Хаджишвили (директор Risoil S.A. – ИФ), мы с тобой оказались членами ОПГ еще с 90-х годов! Наконец-то я понял, что нас объединяет… Это сказал главный эколог, который продолжает кошмарить судовладельцев, и спасибо ему большое, кстати. Если мы для него главные враги, значит, мы ему реально мешаем грабить", - написал он.

Он сообщил, что Одесса за три года потеряла 5 млн тонн грузов и 300 млн грн дохода, а также, как минимум, одного гигантского инвестора из-за неадекватной работы руководства портовой отрасли.

"Портовая отрасль сейчас буквально на дне – такого упадка не было никогда. Море раздали в управление кланам, и дали им полный карт-бланш. Руководитель АМПУ де-факто контролирует только два филиала из 13", – подчеркнул Ставницер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах Украины сотрудниками Государственной экологической инспекции на два месяца до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

В апреле группа компаний "ТИС" заявила о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах

Кабинет министров принял постановление №367 от 27 марта 2019 года "О некоторых вопросах дерегуляции хозяйственной деятельности", которое, в частности, отменяет контроль судового изолированного балласта и необходимость согласования с Государственной экологической инспекцией технологии перегрузки по каждому виду грузов для судов, находящихся в морских портах Украины.

Ранее украинские портовые компании неоднократно информировали о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах. В частности, в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) заявляли, что работники инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов в экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, что не предусмотрено законодательством Украины.

Однако 9 июля координатор логистического комитета ЕБА Ярина Скороход сообщила, что компании-члены ассоциации почти каждую неделю сообщают о попытках экологических инспекторов наложить на собственников судов штраф за загрязнение акватории морского порта, тогда как постановление Кабинета министров №367 отменило эти полномочия.

"Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов", – цитирует пресс-служба ЕБА Ярину Скороход.

ЕБА обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и правительству с просьбой взять под контроль соблюдение законодательства в морских портах.

Теги: #инвестиции #ампу #дивиденды #порты
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