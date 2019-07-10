Экономика

13:26 10.07.2019

Первая капсульная гостиница сети Monotel откроется в Киеве в августе

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Новая украинская сеть футуристических капсульных гостиниц Monotel планирует запустить первый объект возле Бессарабской площади в августе, еще два – на Золотых Воротах и возле Киевского велотрека – до конца 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

"Первый объект планируем открыть ко Дню независимости. Он разместится на бул.Шевченка, 9/28 и будет рассчитан на 28 человек. Он включает женскую и мужскую спальни на 10 мест каждая и одну спальню для пар с четырьмя двухместными капсулами. Общая площадь гостиницы составляет около 300-350 кв. м", - сообщила маркетинг-партнер проекта Monotel Ксения Чигаркина.

По ее словам, инвестором и владельцем первой гостиницы является идеолог сети Monotel Анна Осипенко (ранее возглавляла компанию "Капитолия Инвест"). Поскольку сеть планируют развиваться по франшизе, второй и третий отель по модели первой гостиницы Monotel появятся при участии других частных инвесторов.

"К октябрю мы откроем гостиницу на ул.Б.Хмельницкого, а в ноябре-декабре – на Золотых Воротах. На Хмельницкого будет расширенный формат. Это будет monotel и monohub , в котором можно будет работать и жить 24/7. Это будут два самостоятельных объекта, которые в паре создадут уникальный продукт на рынке", - отметила Чигаркина, добавив, что в планах сети – запуск гостиниц Monotel во Львове и Одессе, а также, возможно, за границей.

По ее данным, инвестиции в открытие составляют от $1,2 тыс. до $1,5 тыс./кв. м. Таким образом, запуск одного объекта составит около $400-500 тыс. Владельцы бизнеса рассчитывают вернуть вложенные средства за 2,5-3 года.

Как указано в пресс-релизе, инфраструктура объекта включает также раздельные душевые кабины и туалеты, локеры для личных вещей, прачечную, гладильную комнату, камера хранения багажа и круглосуточную стойку регистрации.

"Среди услуг – капсулы для двоих, аренда монотранспорта и расчет криптовалютой. Плата за остановку взимается как за сутки, так и за время пребывания… Отель будущего отличает интуитивный и технологичный дизайн. Футуристическая капсула - самодостаточна, как личное пространство. В каждой - система подачи воздуха, memory-матрац, персональное освещение и наушники", - описываются услуги гостиницы в пресс-релизе.

Сheck-in в monotel делается как удаленно и самостоятельно, так и по прибытию с администратором. Доступ в зону отдыха контролируется сгенерированной на время пребывания картой, а локер для личных вещей открывается отпечатком пальца.

Теги: #киев #гостиница #капсульная_гостиница
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