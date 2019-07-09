Экономика

21:06 09.07.2019

НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

2 мин читать
НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

Национальный банк Украины 8 июля отменил свое решение от 9 апреля о согласовании продажи переданных Дельта Банком в залог НБУ мощностей масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктуры в порту Черноморск из-за возможных злоупотреблений в действиях покупателя – Финансовой компании "Скай", бенефициаром которой выступает совладелец "Кернела" Андрей Веревский.

"Национальный банк как залогодержатель части активов сообщил Фонду гарантирования вкладов (физических лиц, ФГВФЛ – ИФ) об отмене своего предыдущего решения (которым предоставлялась согласие на реализацию активов) в связи с наличием обстоятельств, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости", – говорится в сообщении на сайте НБУ во вторник.

Как сообщалось, ФГВФЛ 7 июня продал на площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) обязательства по кредитным договорам Дельта Банка балансовой стоимостью 4,85 млрд грн ($182 млн) за 182,5 млн грн при стартовой цене 868,8 млн грн.

Цена этих же активов на подобном аукционе 6 марта этого года составила 906,2 млн грн с тем же покупателем, однако Окружной административный суд заблокировал сделку по иску компании, которая в торгах участия не принимала.

"Национальный банк считает, что проведенный аукцион прошел с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости", – отмечается в релизе центробанка.

По мнению НБУ, за три месяца активы не могли обесцениться в несколько раз. "Национальный банк уверен, что проанализировав всю имеющуюся в его распоряжении информацию, Фонд гарантирования вкладов примет взвешенное и ответственное решение относительно дальнейших действий", – говорится в сообщении без дополнительных деталей.

Замглавы ФГВФЛ Светлана Рекрут 4 июля сообщила, что ФК "Скай" уже перечислила деньги за активы ликвидируемого Дельта Банка (морпорт и МЖК в Ильичевске), и теперь заключение сделки, по которой есть подозрения "субъективного вмешательства", зависит от НБУ.

По ее словам, срок подписания договора с ФК "Скай" истекал через несколько дней, однако у Фонда есть право продлить его еще на 20 дней. Ожидается, что к концу июля фонд сможет определить позицию по этому вопросу, сказала представитель ФГВФЛ.

"Если будет позиция кредитора отменить, то мы его отменим, если будет позиция подписывать – подпишем", - подытожила Рекрут.

Теги: #дельта_банк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 09.07.2019
НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

16:40 21.05.2019
НБУ и ФГВФЛ повторно выставляют на международные торги на DebtX обеспеченные масложиркомбинатами активы Дельта Банка на $182 млн

НБУ и ФГВФЛ повторно выставляют на международные торги на DebtX обеспеченные масложиркомбинатами активы Дельта Банка на $182 млн

14:12 10.05.2019
Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

17:49 22.10.2018
Дельта Банк получил право на взыскание 2,6 млрд грн

Дельта Банк получил право на взыскание 2,6 млрд грн

15:00 29.08.2018
ФГВФЛ обвиняет владельцев Helen Marlen Group в затягивании суда о возврате средств Дельта Банку

ФГВФЛ обвиняет владельцев Helen Marlen Group в затягивании суда о возврате средств Дельта Банку

14:45 19.04.2018
ФГВФЛ намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра"

ФГВФЛ намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра"

18:37 22.01.2018
ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

ФГВФЛ оценивает общие потери кредиторов Дельта Банка более чем в 24,5 млрд грн

17:46 25.10.2017
Активы Дельта Банка были переданы в залог Ощадбанку вопреки требованиям законодательства - ФГВФЛ

Активы Дельта Банка были переданы в залог Ощадбанку вопреки требованиям законодательства - ФГВФЛ

10:00 07.10.2016
Суд арестовал имущество бывшего первого зампредседателя совета директоров Дельта Банка

Суд арестовал имущество бывшего первого зампредседателя совета директоров Дельта Банка

12:38 25.02.2016
Глава НБУ опровергает свою причастность и членов своей семьи к выведению средств из Дельта Банка

Глава НБУ опровергает свою причастность и членов своей семьи к выведению средств из Дельта Банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Украина отменила лимит на репатриацию дивидендов

Курс гривни на межбанке во вторник скорректировался до 25,635 грн/$1

И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

Гройсман сообщил о принятии ряда решений, которые позволят уже через несколько часов решить проблему водоснабжения Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Минэнерго США сохранило прогнозы добычи нефти в Штатах на 2019-2020гг и цен на нефть

Украина отменила лимит на репатриацию дивидендов

Курс гривни на межбанке во вторник скорректировался до 25,635 грн/$1

И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

Гройсман сообщил о принятии ряда решений, которые позволят уже через несколько часов решить проблему водоснабжения Донбасса

В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА