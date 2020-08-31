Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта Банка о подозрении в неуплате налогов на сумму 33 млн грн

Офис генерального прокурора уведомил о подозрении в уклонении от уплаты налогов в размере 33 млн грн бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна.

"По данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца АО "Дельта Банк" поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере - свыше 33 млн грн", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сейчас решается вопрос об избрании Лагуну средств пресечения.

Как сообщалось, по состоянию на начало 2020 года долги Дельта Банка перед Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) составляли почти 9 млрд грн, перед Национальным банком Украины (НБУ) – около 5 млрд грн по кредитам рефинансирования.

Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Н,Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

НБУ 2 октября