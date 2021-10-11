Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении - генпрокурор

Правоохранители уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк" (Киев), которому инкриминируется растрата имущества и средств более чем на 1 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком более чем 1 млрд грн", - написала Венедиктова в Фейсбуке в понедельник.

"Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн", - сообщила Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, также сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без оценки. "42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил – "выгодную" сделку провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор проинформировала, что в этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. "Никчемность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства", - отметила она.

Венедиктова сообщила, что также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

Венедиктова сообщила, что по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющих никаких активов и залогового имущества. Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.