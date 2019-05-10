Экономика

14:12 10.05.2019

Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

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Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщается на сайте ФГВФЛ в пятницу.

Согласно сообщению, в ноябре 2012 года один из руководителей Дельта Банка от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору Дельта Банк предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил Дельта Банку сообщение о списании средств с этого депозитного счета из-за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в $50,63 млн. Никаких документов относительно Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в Дельта Банке нет, и в его системах учета не отражено.

Бывшему топ-менеджеру Дельта Банка, который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины - растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, за что предусмотрено лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

ФГВФЛ на запрос Генеральной прокуратуры Украины провел аналитическое исследование и предоставил соответствующие выводы. Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного следствия, 13 декабря 2018 года представитель Генеральной прокуратуры Украины закрыл уголовное производство.

ФГВФЛ и Дельта Банк безотлагательно подали жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и следственному судье Печерского районного суда города Киева. Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор Генеральной прокуратуры проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается.

Согласно сообщению, в настоящее время ФГВФЛ и Дельта Банк планируют ряд мер для активизации расследования факта вывода из банка около $50,63 млн.

Теги: #фгвфл #дельта_банк #производство
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