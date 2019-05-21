НБУ и ФГВФЛ повторно выставляют на международные торги на DebtX обеспеченные масложиркомбинатами активы Дельта Банка на $182 млн

Национальный банк Украины (НБУ) и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) повторно выставляют на торги на американской торговой площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) 24 мая пул активов Дельта Банка балансовой стоимостью 4,85 млрд грн ($182 млн), говорится в сообщении ФГВФЛ на его сайте.

Пул включает права требования по 22 кредитным договорам, среди обеспечения – построенный в 2007 году действующий масложировой производственный комплекс в Черноморске (Одесская обл.), имеющий выход к морю и доступ к железной дороге.

Помимо этого, среди другого обеспечения также расположенные в Черноморске 5,43 га земель промышленности, на которой предполагалось строительство зерноперегрузочного комплекса и двустороннего причала, и действующий масложиркомбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза в Одессе.

С учетом обнародованных ФГВФЛ номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

Как сообщалось, торги на DebtX по продаже обязательств по кредитным договорам Дельта банка на сумму около 4,85 млрд грн 16 мая завершились безрезультатно.

Модифицированный голландский аукцион стартовал с цены 868,82 млн грн (около $32, млн), опустился до минимального порога в 434,41 млн грн (около $16 млн), однако покупатель отсутствовал и по такой цене.