Экономика

19:09 09.07.2019

Курс гривни на межбанке во вторник скорректировался до 25,635 грн/$1

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Курс гривни на межбанке во вторник скорректировался до 25,635 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 25,635 грн/$1 с 25,5725 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,61-25,66 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 10 июля официальный курс 25,489178 грн/$1 – последний раз гривня дороже котировалась к доллару 30 августа 2017 года.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 июля укрепился до 25,4738 грн/$1 с 25,6182 грн/$1.

Теги: #курс #гривня
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