Экономика

13:59 09.07.2019

АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

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АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дел о концентрации в сделке по получению Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и государственным концерном "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич", сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Эти концентрации являются этапами многоступенчатой сделки, направленной на приобретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич", – отмечает АМКУ.

По его информации, речь идет о трех сделках: по покупке Skyrizon акций компаний Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кипр) и Reckoner Investment Holdings Limited (Кипр), обеспечивающем свыше 50% голосов в их высших органах управления.

АМКУ указывает, что дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки: авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним; технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей и промышленных газотурбинных приводов.

Комитет принимает замечания и предложения по этим концентрациям к 22 июля, отмечается в сообщении.

Теги: #мотор_сич #укроборонпром #амку
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