НБУ обновил требования по организации системы внутреннего контроля в банках и банковских группах

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал требования по организации системы внутреннего контроля в банках и банковских группах страны.

Согласно сообщению на сайте НБУ, в Положении об организации системы внутреннего контроля в банках и банковских группах, утвержденном постановлением НБУ № 88 от 2 июля и вступающим в силу с 5 июля 2019 года, детализированы полномочия и обязанности субъектов системы внутреннего контроля банка, введены требования по построению системы внутреннего контроля банка на основе модели трех линий защиты, детализированы процедуры и виды внутреннего контроля.

Кроме того, НБУ установил критерии внедрения и функционирования компонентов системы внутреннего контроля банка, определил критерии оценки эффективности системы внутреннего контроля банка, установил минимальный перечень вопросов, которые должны быть урегулированы во внутрибанковских документах.

Как отмечает НБУ, обновление требований к построению и функционированию системы внутреннего контроля в банках базируется на положениях новой редакции руководств Европейского органа банковского надзора о корпоративном управлении (сентябрь 2017 года) и методологических принципах международного стандарта COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Постановлением НБУ предусмотрен 6-месячный период имплементации норм Положения (до 2 января 2020 года). Этим же постановлением признано утратившим силу постановление от 29 декабря 2014 № 867 "Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в банках Украины".