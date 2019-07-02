КС признал неконституционной Стратегию управления государственными с/х землями

Конституционный суд Украины решением от 25 июня 2019 года признал неконституционным постановление Кабинета министров №413 от 7 июня 2017 года, которым, среди прочего, утверждается Стратегия управления государственными с/х землями.

Согласно сообщению Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), суд постановил, что данным подзаконным актом Кабмин урегулировал вопросы, которые должны определяться исключительно законодательством.

В частности, постановление предусматривало ежеквартальные лимиты на площади государственных земель, передаваемых гражданам в рамках бесплатной приватизации. Также документ ограничивал срок аренды до семи лет (для мелиорированных земель – 10 лет), а стартовую цену лота при продаже прав аренды устанавливал на уровне не менее 8% от НДО.

Кроме того, данной стратегией правительство запрещало уменьшать размер арендной платы или продлевать срок аренды или эмфитевзиса при уже заключенном договоре.

"Признание данного постановления неконституционным фактически возвращает свободу управления государственными землями территориальным управлениям Госгеокадастра. Прекращение действия положений, регулировавших особенности продажи права аренды на государственные земли, с одной стороны, предоставляют местным органам определенную гибкость в принятии решений, с другой – создают возможность для злоупотреблений", – отметил замдиректора УКАБ по взаимодействию с органами государственной власти Роман Граб.

Он добавил, что оценить перспективу судовых обжалований по решениям государственных органов, которые базировались на данном постановлении, пока что сложно.