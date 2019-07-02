Отсрочка эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ грозит резким ростом их импорта, остановкой отечественных заводов – вагоностроители

Отсрочка до 1 марта 2020 года введения эмбарго на ввоз в Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации приведет к резкому увеличению их импорта за этот период, это грозит остановкой вагоностроительных заводов страны, считают украинские производители вагонов.

"Такая отсрочка введения в действие запрета на ввоз вагонов с истекшим нормативным сроком эксплуатации даст возможность до введения эмбарго ввезти в Украину еще 10-15 тыс. таких вагонов, что грозит остановкой вагоностроительных заводов Украины", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Аурум Групп" Андрей Жарий.

Он подчеркнул, что сейчас сегодня в Украине и так очень остро стоит проблема изношенности вагонного парка, в том числе с учетом возможности продления срока эксплуатации вагонов сверх установленного предельного норматива.

"Вследствие продления сроков эксплуатации на сегодня почти 60 тыс. грузовых вагонов, или почти 41% всего рабочего парка, исчерпали нормативный ресурс, К этому объему ежегодно добавляются тысячи импортируемых из страны-агрессора грузовых вагонов, которые списываются там после исчерпания нормативного срока эксплуатации и за бесценок продаются в Украине", - подчеркивает он.

По его данным, за 2016-2018 гг. в Украину ввезено из РФ около 10 тыс. вагонов, исчерпавших срок эксплуатации, их курсирование в России запрещено.

"Потери вагоностроительных заводов Украины и предприятий смежных отраслей - металлургии, горнодобывающей, коксохимической и ферросплавной - в этой ситуации могут достигать 15 млрд грн ", - считает Жарий.

В числе негативных последствий для ж/д перевозок он также назвал повышение разрушительного влияния на железнодорожные пути, возобновление которых проводится за государственный счет, увеличение почти втрое текущих расходов на эксплуатацию по сравнению с нормативным вагоном, также втрое увеличение внеплановых ремонтов и простоев.

Кроме того, это грозит снижением конкурентоспособности ж/д перевозок по Украине: только в 2018 году автотранспортные перевозки выросли на 6,3% при падении железнодорожных на 5%.

"Ежегодно около 20 тыс. изношенных и устаревших вагонов (в том числе около 3 тыс. ввезенных из РФ списанных вагонов) возвращаются на железные дороги Украины вместо утилизации и замены новыми вагонами отечественного производства", - подчеркивает Жарий, отмечая, что речь, прежде всего, идет о наиболее распространенных вагонах, производимых всеми вагоностроительными предприятиями Украины, - полувагонах и хопперах-зерновозах, локализация которых достигает 97%.

По мнению руководителя Ассоциации собственников вагонов Александра Криворучко, запрещать ввоз подержанных вагонов необходимо было уже давно, поэтому столь длительная отсрочка для ввоза вагонов из РФ - нонсенс.

"По факту в Украину ввозится практически металлолом. Средний возраст парка вагонов у нас около 18 лет. Это очень много, по этому показателю мы уступаем только Узбекистану и Грузии, а это страны с не настолько экспортноориентированной экономикой, которые возят в десятки раз меньше грузов, чем наша железная дорога", - поясняет он, при этом подчеркивая: такой старый парк Украина имеет при наличии нескольких вагоностроительных заводов.

"Если мы и дальше не будем поддерживать свое вагоно- и машиностроение в целом, то и далее продолжим загонять себя в ситуацию страны – сырьевого придатка", - резюмировал А.Криворучко.

Недоумение по поводу отсрочки эмбарго на ввоз подержанных вагонов из РФ выразили и в Национальном комитете развития промышленности.

"В числе аргументов необходимости введения эмбарго на товары из РФ с 1 июля - предотвращение роста валютных средств, которые направляются в Россию за поставки этой продукции. Но если за цемент (эмбарго на ввоз которого введено с 1 июля) Украина заплатила РФ в 2018 году $16,8 млн, то согласно базы данных ООН по статистике торговли товарами, экспорт России в Украину грузовых вагонов вырос в 2018 году до $42,3 млн, а с ним – поставки запчастей на $46,2 млн. И при этом правительство Украины отложило запрет на вагоны до 1 марта 2020 года!", - отметил агентству исполнительный директор Нацкомитета Анатолий Гиршфельд.

Он подчеркнул, что, импортируя эти товары, Украина за пять лет фактически инвестировала в экономику страны-агрессора $302,3 млн вместо того, чтобы направить эти средства в отечественное железнодорожное машиностроение и обеспечить работой десятки тысяч украинцев на вагоностроительных заводах, а также предприятиях, изготавливающих компоненты и литье.

"Для того чтобы пресечь потоки списанных российских вагонов нужно не эмбарго, а технические регламенты и сертификация, однако этим вопросом не занимаются в УЗ и Мининфраструктуры", - считают в Нацкомитете.

Как сообщалось, 26 июня Кабмин обнародовал постановление, которым с 1 июля текущего года значительно расширен перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из РФ. В то же время ввоз бывших в эксплуатации полувагонов, зерновозов и цементовозов, крытых вагонов запрещается с 1 марта 2020 года.

"Кабинету министров необходимо срочно ввести в действие эмбарго на ввоз в Украину полувагонов, крытых вагонов, зерновозов и цементовозов", - резюмирует Жарий.