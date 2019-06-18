Экономика

16:46 18.06.2019

Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

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Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

Рентабельность капитала банков в 2019 году существенно превысит 20%, которые являются условной нормой для банковских секторов развивающихся стран, сообщил директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук на презентации отчета о финстабильности во вторник.

"За пять месяцев прибыль уже больше, чем за весь 2018 год (за пять месяцев 2019 года чистая прибыль банков - 23,4 млрд грн - ИФ). Мы убеждены, что рентабельность капитала в 2019 году существенно превысит 20%, которые являются условной нормой для банковских секторов развивающихся стран. Никаких рисков для снижения прибыльности в последующих кварталах мы на сегодня не видим", сказал он.

По словам Ваврищука, банки должны использовать высокие прибыли на формирование запаса капитала. В ближайшие годы требования к капиталу будут существенно повышаться: нужно будет формировать буферы консервации и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас только кредитный риск), - сказал он.

Теги: #ваврищук #капитал #нбу #банки #украина
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