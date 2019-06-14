Экономика

13:49 14.06.2019

Витренко о решении КС по НКРЭКУ: необходимо внести изменения в закон о регуляторе и выбрать новый состав комиссии

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Витренко о решении КС по НКРЭКУ: необходимо внести изменения в закон о регуляторе и выбрать новый состав комиссии

Украине необходимо внести изменения в закон (№1540-VIII) о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ) и выбрать новый состав регуляторного органа, считает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Последствия такого решения Конституционного суда – сложный юридический вопрос. Но для того, чтобы не было хаоса и в будущем – необходимо вносить изменения в закон и выбрать новый состав регулятора", – написал он в Facebook, комментируя сообщение относительно признания КС неконституционными положения закона о регуляторе относительно его правового статуса и назначения ее членов.

Витренко отметил: в процессе принятия законопроекта "было сразу понятно, что необходимо либо вносить изменения в Конституцию, либо подчинять регулятора Кабмину, обеспечив при этом его независимость через предусмотренные законодательством требования к членам".

"В Великобритании, например, регулятор формально подчинен правительству. И ничего, его реальная независимость гораздо больше, чем в Украине", - написал Витренко.

Исполнительный директор отметил, что ранее, в ходе принятия закона, экспертным сообществом неоднократно акцентировалось внимание на спорной конституционности документа.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, реагируя в соцсети на решение суда, выразил обеспокоенность относительно его влияния на сертификацию оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины (новый оператор ГТС для осуществления с 1 января 2020 года деятельности по транзиту природного газа должен получить сертификат, подав соответствующую заявку НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества).

Как сообщалось, КС признал неконституционными положения закона о НКРЭКУ относительно правового статуса регулятора и назначения его членов. В тексте представления, подданного 46 народными депутатами, указывалось, что существование НКРЭКУ, которая не относится ни к одной ветви государственной власти, не предусмотрено Конституцией. Также в документе акцентировалось внимание на неконституционности полномочий главы государства, Верховной Рады и Кабинета министров по назначению членов конкурсной комиссии.

Теги: #нафтогаз #ксу #витренко #нкрэку
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