Экономика

12:26 14.06.2019

КС признал неконституционными положения о правовом статусе НКРЭКУ и назначении ее членов

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КС признал неконституционными положения о правовом статусе НКРЭКУ и назначении ее членов

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения закона "О национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (№ 1540-VIII ) относительно правового статуса регулятора и назначения его членов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в суде.

Согласно данным, обнародованным на сайте КС, производство по представлению 46 народных депутатов было открыто коллегией судей в июне 2017 года.

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Нардепы указывали, что законом №1540-VIII создан государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. В отличие от других подобных органов (не входящих ни в одну ветвь власти, например: прокуратура, Национальный банк Украины) существование НКРЭКУ и ее функции не предусмотрены Конституцией.

Кроме того, принцип независимости регулятора и его право не выполнять какие-либо указания государственного органа нарушают конституционный принцип балансов и противовеса во власти, считают инициаторы представления.

Инициаторы обращения также обратили внимание на неконституционность полномочий главы государства по части назначения членов конкурсной комиссии, утверждения кандидатур на должности членов НКРЭКУ, а также возможности досрочно прекратить полномочия членов регуляторного органа.

Неконституционными полномочиями закон о НКРЭКУ наделяет, по мнению депутатов, также парламент и правительство, которые помимо президента назначают членов конкурсной комиссии (ВР – двух, Кабмин – одного).

Нарушающими Конституцию, согласно представлению, также являются нормы закона об НКРЭКУ относительно требований к членам комиссии, формирования регулятором своей сметы и статьи закона, которые, по мнению инициаторов обращения к КС, позволяют регулятору перетянуть на себя полномочия других субъектов госвласти.

Среди инициаторов обращения к КС: Юлия Тимошенко, Валерий Дубель, Сергей Соболев, Александра Кужель, Виктория Войцицкая, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и д.р.

Теги: #конституционный_суд #нкрэку
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