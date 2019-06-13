Экономика

14:30 13.06.2019

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

2 мин читать
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

Нерезиденты по итогам проведенных Минфином во вторник первичных аукционов увеличили свой портфель облигаций внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ) на 4,13 млрд грн – до нового рекордного уровня 48,65 млрд грн, сообщил Нацбанк Украины в четверг.

Согласно его информации, почти весь приток вложений нерезидентов – 3,82 млрд грн – вновь пришелся на гривневые бумаги, объем которых в их собственности достиг 47,97 млрд грн.

Как ранее сообщила министр финансов Оксана Маркарова, при дебютном размещении во вторник 6-летних ОВГЗ на 3,42 млрд грн под 15,85% годовых, свыше половины их приобрели нерезиденты.

В целом на аукционах ОВГЗ во вторник Минфину удалось привлечь 6,59 млрд грн, из которых еще 1,38 млрд грн принесло размещение 2-летних бумаг, 0,75 млрд грн – годичных и по 0,46 млрд грн – 3-мес. и 6-мес. ОВГЗ.

Успех аукционов Минфин также объяснил присоединением в конце мая к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что открыло больше возможностей для привлечения глобальных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте с одновременным удлинением сроков их обращения.

Объем долларовых ОВГЗ в портфеле нерезидентов, по данным НБУ, впервые за последнее время также вырос и достиг 0,68 млрд грн, увеличившись после аукционов, на которых Минфин привлек лишь $4,4 млн, на 0,3 млрд грн, что означает покупку их также и на вторичном рынке.

Как сообщалось, в первые две недели после первого тура президентских выборов нерезиденты увеличили свои вложения в ОВГЗ на 4,94 млрд грн, а за неделю до второго тура и сразу после него – еще на 11,38 млрд грн, однако затем объемы притока их средств существенно снизились и в последние две недели составляли до 1 млрд грн.

Основными владельцами ОВГЗ по-прежнему остаются банки и Нацбанк – соответственно 357,78 млрд грн и 337,09 млрд грн, чьи портфели этих бумаг с начала текущего года сократились соответственно на 16,66 млрд грн и 11,01 млрд грн, или 4,4% и 3,2%.

В целом объем ОВГЗ в обращении на 13 июня 2019 составлял 777,6 млрд грн по номиналу, что на 21,9 млрд грн, или на 2,9%, больше, чем на начало года.

Как сообщалось, к началу августа 2017 года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов упал до 3 млн грн с 6,46 млрд грн на начало года. К началу 2018 года нерезиденты снова владели украинскими внутренними гособлигациями на 5,2 млрд грн, а спустя три месяца увеличили их портфель до локального максимума - 14,36 млрд грн, после чего к концу 2018 года он вновь сократился до 6,35 млрд грн.

Теги: #нбу #украина #нерезиденты #овгз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 13.06.2019
С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

15:40 13.06.2019
НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

15:28 13.06.2019
Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

15:04 13.06.2019
В Госпогранслужбе заявляют, что экспертизы в деле о растрате госсредств на проект "Стена" были проведены с нарушениями

В Госпогранслужбе заявляют, что экспертизы в деле о растрате госсредств на проект "Стена" были проведены с нарушениями

14:44 13.06.2019
Около 135 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на выборах в Раду

Около 135 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на выборах в Раду

14:44 13.06.2019
Климкин заявил, что не будет участвовать в нынешних выборах в Раду

Климкин заявил, что не будет участвовать в нынешних выборах в Раду

14:38 13.06.2019
Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

14:38 13.06.2019
ЕБРР выдал EUR3 млн кредита деревообрабатывающей компании "Цунами" на управление отходами

ЕБРР выдал EUR3 млн кредита деревообрабатывающей компании "Цунами" на управление отходами

14:37 13.06.2019
США в текущем фингоду предоставят Украине техпомощь на $695 млн

США в текущем фингоду предоставят Украине техпомощь на $695 млн

14:30 13.06.2019
Принятие на вооружение современной ракетной техники является приоритетом государства

Принятие на вооружение современной ракетной техники является приоритетом государства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года

Межведомственная комиссия получила 4 заявки на конкурс по СРП участка "Дельфин"

АМКУ установил факты возможного злоупотребления монопольным положением азотных заводов Group DF

Гройсман подверг критике работу набсовета "Нафтогаза Украины"

НБУ устал ждать спецзакон и создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

ПОСЛЕДНЕЕ

Huawei отложил презентацию нового ноутбука из-за запрета на покупку компонентов в США

Цены на нефть растут из-за атак на танкеры в Оманском заливе, Brent поднялась до $62,3

ESR Cayman отложил IPO в Гонконге из-за неблагоприятных рыночных условий

Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

ГП "Завод 410 ГА" "Укроборонпрома" наращивает объемы авиаремонта в интересах армии и инозаказчиков

Ford отзывает более 1,2 млн автомобилей Explorer в странах Северной Америки

"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

СЕО ПриватБанка не исключает подачу новых исков к экс-акционерам в иностранные суды

"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

"Укрзализныця" объявила тендер на покупку 2,75 млрд кВт-ч ожидаемой стоимостью 5,68 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА