Экономика

16:04 12.06.2019

Шусторович сконцентрировал 100% акций "КОРИС Украина"

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Мажоритарный собственник ЧАО "КОРИС Украина" (Киев) Константин Шусторович 3 июня 2019 года увеличил принадлежащую ему долю акций компании до 100,00% с 99,83%, сообщается в пресс-релизе компании.

Процедура завершена с соблюдением всех требований законодательства Украины, отмечается в пресс-релизе.

Контрольный пакет акций "КОРИС Украина" Шусторович приобрел у французского страхового холдинга APRIL International в июле 2015 года.

Ассистирующая компания "КОРИС Украина" основана в 1994 году, являлась пионером практически во всех видах ассистанса в Украине. Работает на страховом рынке Украины 25 лет. За последние четыре года впервые за много лет является прибыльной с ежегодным ростом бизнеса на 20-25%.

Основные направления деятельности - туристический ассистанс для выезжающих за рубеж, медицинский ассистанс внутри страны, технический ассистанс (помощь на дороге при поломках автомобиля, урегулирование страховых случаев по КАСКО и ОСАГО.

Теги: #корис #украина
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