Экономика

15:16 11.06.2019

Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

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Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Молдовы уведомило Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о случаях несоблюдения требований маркировки украинской молочной продукции в соответствии с законодательством республики.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, среди замечаний к маркировке молочных продуктов: отсутствие названия пищевого продукта на государственном языке; не указание импортера пищевого продукта и не соблюдение размера шрифта на этикетке; отсутствие после перечня ингредиентов информации о наличии или отсутствии веществ или продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость.

Кроме того, компетентный орган Молдовы сообщает о вступлении в силу с 29 сентября 2019 постановления правительства Молдовы от 7 марта 2019 года "Об утверждении требований к качеству молока и молочной продукции", регламентирующий требования к маркировке пищевых продуктов, которым должны соответствовать как отечественные, так и импортные молочные продукты.

"С 1 октября 2019 года Национальное агентство будет применять ограничительные меры в отношении импорта молочной продукции с маркировкой, не соответствующей законодательным требованиям и нормам Республики Молдова", - отмечается в сообщении Госпродпотребслужбы.

Теги: #маркировка #молдова #украина #экспорт #молочные_продукты
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