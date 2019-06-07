Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

"Мы видим рост спроса на нефть. Спрос очень хороший, довольно здоровый. У меня нет опасений начет спроса", - сказал министр энергетики королевства Халид аль Фалих.

Он отметил, что есть ощущения нестабильности из-за торговых войн, но высказал мнение, что торговой войны между США и Китаем не будет, и стороны разрешат спорные вопросы.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что, по оценке ряда экспертов, темпы роста мирового спроса на нефть могут снизится с 1,3-1,4 млн б/с до менее чем 1 млн б/с из-за торговых войн между США и Китаем.