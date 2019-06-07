Экономика

12:28 07.06.2019

Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

1 мин читать
Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

"Мы видим рост спроса на нефть. Спрос очень хороший, довольно здоровый. У меня нет опасений начет спроса", - сказал министр энергетики королевства Халид аль Фалих.

Он отметил, что есть ощущения нестабильности из-за торговых войн, но высказал мнение, что торговой войны между США и Китаем не будет, и стороны разрешат спорные вопросы.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что, по оценке ряда экспертов, темпы роста мирового спроса на нефть могут снизится с 1,3-1,4 млн б/с до менее чем 1 млн б/с из-за торговых войн между США и Китаем.

Теги: #сша #китай #нефть #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 07.06.2019
Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

12:42 07.06.2019
Саудовская Аравия в июле не будет добывать больше 10,33 млн б/с

Саудовская Аравия в июле не будет добывать больше 10,33 млн б/с

11:47 07.06.2019
Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" нефти из РФ

Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" нефти из РФ

11:17 07.06.2019
Рост добычи сланцевых углеводородов в ближайшее время вряд ли останется устойчивым

Рост добычи сланцевых углеводородов в ближайшее время вряд ли останется устойчивым

10:47 07.06.2019
США подготовят для Украины рекомендации по ускорению темпов реформы и развития ОПК

США подготовят для Украины рекомендации по ускорению темпов реформы и развития ОПК

10:40 07.06.2019
Австрия может в начале июля экстрадировать Фирташа в США

Австрия может в начале июля экстрадировать Фирташа в США

10:19 07.06.2019
Возможности Китая в плане корректировки монетарной политики "огромны"

Возможности Китая в плане корректировки монетарной политики "огромны"

10:11 07.06.2019
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены

09:44 07.06.2019
Google не исключает, что меры против китайской Huawei обернутся ущербом для нацбезопасности США

Google не исключает, что меры против китайской Huawei обернутся ущербом для нацбезопасности США

08:24 07.06.2019
Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем

Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

"Нафтогаз" просит Кабмин отсрочить выплату дивидендов и помочь привлечь кредиты для закачки газа в ПХГ

НБУ сохранил учетную ставку 17,5%, указал на риски ухудшения прогноза инфляции

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" намерена запустить контейнерный поезд из Киева в Лейпциг

Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

Украинцы в мае вновь стали нетто-продавцами валюты

Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 5,4 млрд грн

Суд 13 июня рассмотрит ходатайство ФГИ об отмене запрета проводить приватизацию "Центрэнерго"

Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в мессенджере BiP

ГАЗО не фиксирует резкого увеличения посещаемости Чернобыля, несмотря на заявления туроператоров

Насалик выступает за внеочередное заседание Рады и рассмотрение "зеленого" тарифа для просьюмеров

Госэнергоэффективности представило проект распоряжения КМУ о внедрении "зеленых" облигаций

Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2019 и 2020 годы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА