Экономика

12:56 05.06.2019

Гройсман поручил МЭРТ и Счетной палате сформировать группу для аудита госзаймов до 2014г

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Гройсман поручил МЭРТ и Счетной палате сформировать группу для аудита госзаймов до 2014г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер-министру - министру экономического развития Степану Кубиву и главе Счетной палаты Валерию Пацкану сформировать группу для аудита государственных внешних заимствований до 2014 года.

"Я вам поручаю сформировать группу по аудиту госдолга", - сказал Гройсман в ходе правительственного заседания в среду.

Предложение провести такой аудит озвучил Кубив.

"Давайте проведем аудит заимствований до 2014 года и покажем, как они повлияли на рост промышленности, качество жизни людей...", - сказал он.

Теги: #мэрт #украина #гройсман #госзайм #счетная_палата
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