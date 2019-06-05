Гройсман поручил МЭРТ и Счетной палате сформировать группу для аудита госзаймов до 2014г

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер-министру - министру экономического развития Степану Кубиву и главе Счетной палаты Валерию Пацкану сформировать группу для аудита государственных внешних заимствований до 2014 года.

"Я вам поручаю сформировать группу по аудиту госдолга", - сказал Гройсман в ходе правительственного заседания в среду.

Предложение провести такой аудит озвучил Кубив.

"Давайте проведем аудит заимствований до 2014 года и покажем, как они повлияли на рост промышленности, качество жизни людей...", - сказал он.