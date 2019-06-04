Федрезерву может скоро потребоваться понизить ставку - глава ФРБ Сент-Луиса

Снижение ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) вскоре может оказаться оправданным на фоне неопределенности в мировой торговле, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард.

"Федрезерв столкнулся с замедлением роста экономики, причем есть риск, что замедление будет сильнее ожидаемого из-за сохраняющейся неопределенности во внешней торговле" - приводит его слова агентство Bloomberg.

"Как инфляция, так и инфляционные ожидания остаются ниже целевого уровня, а сигналы, которые мы получаем от кривой доходности гособлигаций США, говорят нам о том, что текущий уровень ставки слишком завышен", - сказал Баллард, добавив, что снижение ставки может поддержать инфляцию и стать определенной страховкой на случай резкого экономического спада.

В декабре Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил базовую процентную ставку в США на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5%. В текущем году руководство ФРС не ожидает подъема ставки, а рынок даже допускает вероятность ее снижения.

Баллард, имеющий право голоса в FOMC в этом году, считается одним из самых ярких сторонников мягкой денежно-кредитной политики. Он неоднократно призывал повременить с повышением ставки в отсутствие четких сигналов ускорения инфляции.