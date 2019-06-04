Экономика

15:02 04.06.2019

"Энергорынок" будет вести договора с "зелеными" до начала полноценной работы Гарантированного покупателя – проект постановления НКРЭКУ

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"Энергорынок" будет вести договора с "зелеными" до начала полноценной работы Гарантированного покупателя – проект постановления НКРЭКУ

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления, которым на госпредприятие "Энергорынок" временно возложены функции Гарантированного покупателя, обязанного выкупать "зеленую" э/э по гарантированному государством тарифу и обеспечивать расчеты за нее в новом рынке (запуск которого пока не отложен и намечен на 1 июля 2019 года).

Такое решения Комиссия приняла на заседании во вторник.

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"Учитывая, что гарантированный покупатель может не функционировать в полном объеме до начала действия нового рынка э/э, с целью обеспечения начала функционирования нового рынка э/э в установленные законом сроки ГП "Энергорынок", как лицензиат по оптовой поставке э/э обязан временно, до начала деятельности гарантированного покупателя как отдельного предприятия, осуществлять деятельность по осуществлению функций гарантированного покупателя, в том числе соблюдать лицензионные условий и другие нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование рынка э/э", - разъяснила НКРЭКУ.

Регулятор напомнил, что Кабмин постановлением от 17 апреля создал на базе "Энергорынка" госпредприятие "Гарантированный покупатель". Также утвержден устав этого предприятия.

НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями (РРА). Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался, чем обеспокоены участники рынка "зеленой" энергетики.

Предполагается, что разница между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э, будет компенсироваться за счет тарифа НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, в конце мая ГП "Энергорынок" напомнило, что с 1 июля прекращается закупка э/э по "зеленому" тарифу. На предприятии также отметили, что порядок оформления договорных отношений купли-продажи э/э, произведенной из альтернативных источников энергии, в новом рынке предусмотрен законом "О рынке э/э".

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок " на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Теги: #зеленая_энергетика #энергорынок #нкрэку
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