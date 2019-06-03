Экономика

20:47 03.06.2019

Глава совета НБУ оценил снижение международных резервов Украины в мае в $1,7 млрд, Нацбанк опроверг

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Глава совета НБУ оценил снижение международных резервов Украины в мае в $1,7 млрд, Нацбанк опроверг

Объем международных резервов Украины по итогам мая 2019 года снизится из-за выплат по госдолгу на $1,7 млрд, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook в понедельник.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ… Справимся? Справимся. Но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу на $1,7 млрд", - написал он.

В свою очередь Нацбанк вечером опроверг эти данные и сообщил, что официальная информация будет обнародована 6 июня.

"Члены совета Национального банка не имеют полномочий для обнародования данных о состоянии международных резервов. Информация, которая может публиковаться ними, базируется на собственных расчетах и не является официальной", – говорится в релизе центробанка.

Регулятор подчеркнул, что данные о состоянии международных резервов, обнародованные в любых других источниках или озвученные неуполномоченными на это лицами, нельзя считать соответствующими действительности, если они не согласуются с официальной информацией Нацбанка.

НБУ также рекомендовал воздержаться от использования для экономического анализа или написания новостей неофициальных данных о международных резервов, а также других макроэкономических и финансовых показателей, публикация которых по законодательству является функцией Нацбанка.

Как сообщалось, международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% - до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по госдолгу.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 28 мая текущего года сообщил, что объем международных резервов составляет $19,3 млрд.

Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов в понедельник в своем блоге оценил снижение международных резервов по итогам мая в $1,2 млрд – до $19,3 млрд. По его данным, пополнение резервов в минувшем месяце происходило за счет выкупа $0,2 млрд на межбанке и покупки нерезидентами ОВГЗ на $0,43 млрд, тогда как статьями расходов резервов стали $1,8 млрд. на погашение и обслуживание валютного долга и $0,04 млрд на валютные интервенции в последние дни месяца.

Теги: #оценка #нбу #резервы
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