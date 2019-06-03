Экономика

16:59 03.06.2019

"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку 4 млн куб.м. газа для отопления

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"Укрпошта" заключит рамочное соглашение на закупку 4 млн куб.м. газа для отопления

АО "Укрпошта" объявило о начале приема заявок на участие в рамочном соглашении на закупку газа для отопления, сообщается на сайте компании.

Соглашение будет действовать до конца следующего отопительного сезона - за это время "Укрпошта" планирует закупить в рамках этого соглашения 4 млн куб. м газа.

Общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляет 40 млн грн с НДС.

Конкретные цены закупки будут определяться на соответствующих аукционах при отборе поставщика среди участников рамочного соглашения.

"Укрпошта" такой формой закупки решает сразу несколько вопросов. Сможет закупать необходимый объем газа без избытка по рыночным ценам; закачивать в хранилище, чтобы не зависеть от поставщика; иметь возможность пересматривать максимальные цены в рамочном соглашении в случае их резких колебаний, используя понятную формулу, учитывающую изменение стоимости газа на европейских хабах", - отмечается в сообщении.

При этом процедура отбора для непосредственной закупки будет очень быстрой, не потребует дополнительных документов или расходов и будет занимать около недели от объявления до подписания договора поставки.

Если после подписания соглашения цена на рынке будет такой же низкой, как сейчас – компания планирует закупить весь необходимый объем газа и закачать в хранилище, в случае колебаний цены на газ "Укрпошта" сможет применить другой механизм - короткими отборами в рамках соглашения закупать заранее только месячную потребность.

Ранее "Укрпошта" закупала сразу весь объем газа на сезон, процедура длилась долго, и на момент подписания договора цены могли существенно измениться.

Как сообщалось, ранее "Укрпошта" заключила рамочное соглашение на поставку горючего и провела уже несколько успешных отборов, по результатам которых своевременно получила заказанный объем дизтоплива.

Теги: #укрпошта #газ #украина
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