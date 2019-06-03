Экономика

12:07 03.06.2019

НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

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НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

Торговый конфликт между США и Китаем ухудшил ситуацию на международных товарных рынках и негативно влияет на финансовые рынки развивающихся стран, а в случае Украины ситуация осложняется увеличением внутренней нестабильности, пояснил Нацбанк Украины ослабление гривни в конце мая.

"На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением", – отметил центробанк в макроэкономическом и монетарном обзоре за май.

Описывая ситуацию на внешних рынках, регулятор указывает на низкий спрос на большинстве региональных рынков. В частности, на европейском рынке цены на природный газ упали до минимума 2006 года, наблюдалось также падение цен на нефть и сталь.

В то же время НБУ отметил, что в целом по итогам мая национальная валюта подешевела меньше, чем на 1%, а центробанк смог выкупить на валютном рынке $167 млн в резервы благодаря укреплению гривни в первые три недели месяца.

Нацбанк напоминает, что в апреле текущего года НЭОК (номинальный эффективный обменный курс) и РЭОК (реальный эффективный обменный курс) укрепились по сравнению с мартом на 0,7% и 1,2% соответственно, а за год – соответственно на 6,5% и 11,4%.

Как сообщалось, в последнюю неделю мая гривня ослабла с 26,335723 грн/$1 до 26,854695 грн/$1, или почти на 2%. НБУ, который в начале недели выкупил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, затем перешел к ее поддержке и продал $43 млн. Последний раз нетто-продавцом валюты центробанк был на неделе с 11 по 15 марта.

Теги: #нбу #украина #гривня
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