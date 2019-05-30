Экономика

16:44 30.05.2019

Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства

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Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства, указывается в заявлении главы миссии Рона ван Родена в четверг.

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", – указывается в заявлении.

Команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

Теги: #украина #мвф
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