"Прикарпатьеоблэнерго" построит ЛЭП для присоединения СЭС гражданина Молдовы

ООО "Прикарпатьеоблэнерго" заключило договор с ООО "Новейшие энергетические программы" на строительство линий электропередачи для присоединения солнечной электростанции ООО "Цуцыливэнергобуд" в урочище "Любище" в с.Цулылив (Надвирнянский р-н, Ивано-Франковская обл.).

Как сообщается в системе ProZorro, соответствующий договор стоимостью 10,96 млн грн стороны заключили 27 мая.

Величина мощности присоединяемой станции не уточняется.

"Цуцыливэнергобуд" получило в 2018 году в аренду земельный участок в урочище "Любище" площадью 15 га, а в марте 2019 года - разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции на строительство СЭС.

По данным ЕГРЮ, конечным бенефициаром "Цуцыливэнергобуд" является молдованин Михаил Цыбуляк через компанию Джи Энд Эм Групп ДМСС (ОАЭ). Цыбуляк также является бенефициаром зарегистрированных в Тисменницком районе Ивано-Франковской области ООО "Солар-ИФ", "Гелиос_ИФ" и "Фото Энерджи".