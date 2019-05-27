Экономика

17:01 27.05.2019

"Спецтехноэкспорт" поставил в Индию очередную партию комплектующих в рамках долгосрочного контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС

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"Спецтехноэкспорт" поставил в Индию очередную партию комплектующих в рамках долгосрочного контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС

Украина и Индия наращивают ВТС по программе модернизации легких транспортных Ан-32 индийских ВВС.

Согласно сообщению пресс-службы ГП "Спецтехноэкспорт" в понедельник, украинской стороной обеспечена поставка очередной партии комплектующих для модернизируемых на мощностях в Индии по заказу индийского военного ведомства индийских Ан-32 в рамках заключенного в 2009 году с Украиной контракта общей стоимостью около $400 млн.

Как уточняют в пресс-службе, поставщиком основной номенклатуры продукции по контракту выступает входящее в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Завод 410 ГА". С конца 2018 года поставки украинских комплектующих по контракту выполняются ежемесячно. Общая стоимость продукции, поставленной индийской стороне за шесть последних месяцев оценивается в $27 млн. Украинская сторона успешно выполняет все свои обязательства.

"В настоящее время готовятся очередные поставки продукции по контракту. По договоренности сторон, условия контракта будут полностью выполнены до сентября 2020 года", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Украина и Индия в 2009 году заключили крупнейший в сфере двустороннего ВТС пятилетний контракт объемом $397,7 млн на проведение ремонта и модернизации на мощностях ОПК Украины и Индии 105 транспортных Ан-32 индийских ВВС. В рамках контракта 45 машин были модернизированы на мощностях в Украине, еще 60 машин - в рамках кооперации должны пройти модернизацию на мощностях в Индии. Работы по модернизации Ан-32 на мощностях в Украине завершены в 2015 году.

В связи с разрывом в 2014 году ВТС между Украиной и РФ в новой геополитической ситуации, реализация контракта оказалась по угрозой срыва: часть комплектующих для Ан-32 закупалась Украиной в РФ, и индийская сторона рассматривала вариант передачи заказа РФ. В 2017 году Украина убедила индийского заказчика в необходимости провести импортозамещение российских комплектующих Ан-32 на западные аналоги и в полном объеме выполнить условия контракта. В рамках дополнительных договоренностей сторон, с конца 2018 года завод ГП "Завод 410 ГА" возобновил стабильные отгрузки новых партий продукции по контракту. В настоящее время стороны ведут переговоры о возможности модернизации в Украине дополнительно еще 20 ед. индийских Ан-32.

В ходе международной AeroIndia-2019 в Бангалоре (Индия) в феврале, Украина презентовала создающийся по заказу Саудовской Аравии в рамках широкой международной кооперации с участием ведущих западных производителей новый транспортный Ан-132D грузоподъемностью 9,2 тонн. Новая модификация украинского Ан-32 получила высокую оценку командующего ВВС Индии Бирендра Сингх Дханоа.

ГП "ГХВП "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих украинских спецэкспортеров. По решению правительства с 2010 года входит в госконцерн "Укроборонпром". По данным компании, на сегодняшний день общий объем портфеля заказов "Спецтехноэкспорта" оценивается в около $500 млн, компания реализует ВТС с заказчиками более чем из 30 стран.

Индия входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС. В настоящее время украинская и индийская стороны отрабатывают программы расширения ВТС, в том числе, в авиационном кластере, включая закупки индийской стороной украинских систем защиты для вертолетной техники, проведение совместных оборонных НИОКР, налаживание совместного производства отдельных авиационных систем в Индии. Достигнутые в 2018 году договоренности по развитию ВТС открывают возможности для участия Украины в тендерах на совместную модернизацию средств ПВО индийских ВС.

С учетом введенных США и ЕС санкций в отношении РФ и покупателей российских вооружений, в Киеве ожидают расширение позиций Украины на региональных оружейных рынках стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, включая индийский оборонный рынок.

Теги: #втс #укриана #ан_32 #индия
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