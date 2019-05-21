НБУ установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности в 60 дней

Национальный банк Украины (НБУ) установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности с банком у лица, которое ранее было определено регулятором связанным с банком лицом, в 60 календарных дней.

Нововведение утверждено постановлением правления НБУ №69 от 15 мая 2019 года "О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц", которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу с 21 мая.

Согласно документу, решение о продлении срока рассмотрения такого ходатайства (при необходимости) будет принимать комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем центробанка.

Также установлено, что банк должен сообщить лицу о решении НБУ относительно определения отсутствия признаков его связанности с банком не позднее следующего рабочего дня после получения такого решения от регулятора.