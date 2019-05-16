Эстонская желдорога в I квартале снизила чистую прибыль в 4 раза на фоне падения грузоперевозок на 4,5%

Национальная компания Eesti Raudtee ("Эстонская железная дорога") в январе-марте 2019 года перевезла 3,58 млн тонн грузов, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе компании агентству BNS, наибольшие доли в структуре грузоперевозок занимают удобрения, объем транспортировки которых увеличился на 13,2%, до 1,47 млн тонн, жидкие нефтепродукты (рост на 4,1%, до 0,93 млн тонн), сланцы (снижение на 26,1%, до 0,47 млн тонн).

Объем контейнерных перевозок за три месяца года составил 21 тыс. TEU (рост в 1,9 раза).

Транзитные перевозки по железной дороге Эстонии сократились на 0,2% - до 2,48 млн тонн.

Пассажиров в первом квартале "Эстонская железная дорога" перевезла 1,96 млн, что на 5,1% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Выручка от продаж компании за отчетный период упала на 13,7% - до 10 млн евро, а чистая прибыль - в 4,4 раза, до 1,25 млн евро.