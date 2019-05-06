Экономика

19:06 06.05.2019

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

1 мин читать
Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

Международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% - до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по государственному долгу, соответствующие предварительные данные опубликованы на сайте Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Как сообщает центробанк, уменьшение международных резервов в апреле обусловлено платежами на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере $881,7 млн, в том числе $710,3 млн - на обслуживание и погашение ОВГЗ в иностранной валюте и $78 млн - на обслуживание еврооблигаций.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $416,6 млн и EUR2,6 млн. Кроме того, чистая покупка НБУ валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $299,9 млн.

На размер международных резервов также позитивно повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $54 млн.

По состоянию на 1 мая 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Теги: #нбу #резервы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 06.05.2019
Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

19:47 02.05.2019
НБУ в конце апреля перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн

НБУ в конце апреля перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн

11:46 02.05.2019
НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

19:57 29.04.2019
Гонтарева – Зеленскому: реформы можно развернуть назад, и это самый большой вызов в Украине

Гонтарева – Зеленскому: реформы можно развернуть назад, и это самый большой вызов в Украине

19:56 29.04.2019
Гонтарева – Зеленскому: реформы можно развернуть назад, и это самый большой вызов в Украине

Гонтарева – Зеленскому: реформы можно развернуть назад, и это самый большой вызов в Украине

11:33 26.04.2019
НБУ увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанке во II-III кв.-2019

НБУ увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанке во II-III кв.-2019

15:23 25.04.2019
НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

НБУ считает целесообразным для Украины начать переговоры о новой долгосрочной программе с МВФ осенью

14:51 25.04.2019
НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая

14:50 25.04.2019
НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию

НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию

14:18 25.04.2019
НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

НБУ снизил учетную ставку до 17,5% с 26 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

ПОСЛЕДНЕЕ

Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА