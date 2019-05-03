«Дарница» намерена стать цифровой компанией

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) проводит диджитализацию производственных процессов и намерена стать полностью цифровой компанией.

Об этом сообщил глава исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Дмитрий Шимкив в интервью изданию delo.ua.

«Мы используем облачную версию SAP, облако Azur, решение для операционной работы сотрудников Office 365 и многое другое. Мы также видим большой потенциал в развитии аналитических систем, таких как BI (business Intelligence), и смотрим на следующие этапы, от построения DW (data warehouse) до AI (artificial intelligence)», - рассказал он.

В частности, «Дарница» строит интегрированную систему электронного документооборота для сопровождения жизненного цикла лекарственных средств.

«Такая практика применима во многих странах, но в Украине мы в числе первопроходцев», - подчеркнул Шимкив.

Кроме того, «Дарница» полностью автоматизировала свой логистический комплекс.

«Систему обслуживают инженер и два техника, остальные сотрудники задействованы только в складском учете. Представьте себе 12-ярусное здание высотой 28 метров, где полностью исключен физический труд. Внутри движутся четыре робота, они распределяют паллеты и следят за оптимизацией запасов, контролируют микроклимат и хранение продукции», - объяснил Шимкив.

Следующими этапами диждитализации «Дарницы» должны стать электронные досье препаратов и оцифровка всех процессов, связанных с медицинскими и клиническими исследованиями – однако для эффективной работы необходимы изменения на уровне государства. Действия со стороны госорганов требуются и для сериализации – маркировки фармпродукции с целью ее мониторинга.

«Для запуска этого процесса требуется решение, которое определит правила присвоения и использования таких серийных номеров. Решение должно принять Министерство здравоохранения. Чтобы как в Европе: клиент, отсканировал упаковку препарата и моментально определил происхождение лекарственного средства и все нюансы, связанные как с производством, так и с процессом дистрибуции», - объяснил Шимкив.

Также «Дарница» переходит на цифровые технологии в сфере маркетинга и продаж.

«Мы получаем и анализируем обратную связь от врачей во время специализированных мероприятий, с помощью мобильного приложения Green Book. Каждое новое поколение будет проводить все меньше времени в телевизоре и все больше в интернете», - сказал Шимкив.

По его данным, «Дарница» ежегодно реинвестирует около 10% валового дохода, а всего за последние 10 лет на капитальные инвестиции компания выделила более 200 млн евро.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе – депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.