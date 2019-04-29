Прокачка "чистой" нефти по нефтепроводу "Дружба" не началась - "Белнефтехим"

Чистая нефть по "Дружбе" в Беларусь еще не поступила, переговоры продолжаются в Москве, заявляют в концерне "Белнефтехим".

"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В концерне подчеркивают, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка "Дружбы") и "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка) "приняли все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча". Между тем, "чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь еще не поступила", - констатировал представитель концерна. В связи с этим белорусские НПЗ продолжают работу на сниженной загрузке.

В пресс-службе также сообщили, что "сегодня в Москве на базе Минэнерго России продолжатся переговоры с российской стороной". Белорусскую делегацию возглавляет замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, в ее состав входят руководители белорусских НПЗ - ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ". С российской стороны в переговорах примут участие компании-поставщики нефти в республику.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Белоруссия 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.