Экономика

16:06 26.04.2019

ВТО утвердило решение панели арбитров по спору РФ с Украиной по транзиту, Украина не стала подавать апелляцию

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ВТО утвердило решение панели арбитров по спору РФ с Украиной по транзиту, Украина не стала подавать апелляцию

 Орган по разрешению споров ВТО в пятницу утвердил доклад третейской группы по спору РФ с Украиной в отношении ограничений на транзит украинских товаров по территории России, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, в докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО.

"Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу", - отметили в Минэкономразвития РФ.

"Положительно оцениваем результаты спора для РФ как в рамках настоящих процедур, так и в системном плане, в частности, в контексте споров с США по мерам в отношении стали и алюминия. Считаем, что данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле, как это предусмотрено соглашениями ВТО", - приводится в сообщении комментарий министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Как сообщалось, в начале апреля третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита товаров, следующих с территории Украины через территорию Российской Федерации.

Оспариваемые Украиной запреты и ограничения были введены на основании указа президента РФ от 1 января 2016 г. "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан или Киргизской республики через территорию Российской Федерации".

Теги: #рф #украина #вто
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